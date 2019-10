Une mauvaise image ? Paire se défend

Son talent tennistique est évident. Sauf que Benoit Paire fait malheureusement davantage parler de lui pour ses coups de sang sur les courts. Dans un entretien accordé au Figaro, le 25e joueur mondial s’est confié sur de cette mauvaise image qui lui colle à la peau.

"Sur le court, j’ai eu une bonne attitude en général. Je prends et j’ai pris beaucoup de plaisir et cassé très peu de raquettes cette année mais j’ai parfois l’impression que les gens n’attendent que ça… À l’US Open, par exemple, je n’ai pas cassé de raquettes", a ainsi tenu à tempérer l’Avignonnais, et de poursuivre: "Pourquoi je n’ai pas serré la main d’Aljaz Bedene ? Pourquoi je serrerais la main à quelqu’un qui me manque de respect sur le court. Il m’a quasiment insulté. Je ne vais pas quand même pas aller le féliciter."