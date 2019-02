Une 29e finale pour Monfils !

Gaël Monfils a franchi une marche supplémentaire. Déjà performant à Sofia la semaine dernière, où il avait été stoppé en demi-finale par Daniil Medvedev, le Parisien jouera ce dimanche à Rotterdam pour le titre, lui qui a pris sa revanche sur le Russe (4-6, 6-3, 6-4), l'un des hommes en forme du début de saison (14 victoires, personne ne fait mieux).

Pourtant, on a longtemps cru que le jeu sans faille de Medvedev allait encore poser trop de problèmes à "La Monf", qui a multiplié les fautes directes (16) dans le premier set. Mais le Français a vite rectifié le tir, dans une deuxième manche très maîtrisée. Au début du set décisif, Medvedev donnait l'impression d'avoir le capot qui fume pour son 9e match depuis le début du mois de février. Mais Monfils, après avoir mené 3-1, a lui aussi connu un petit coup de moins bien sur le plan physique. Il a réussi à mieux finir pour boucler l'affaire en 2h08 et s'offrir sa première finale en ATP 500 depuis juillet 2016.

Monfils aura dimanche l'occasion de remporter le huitième titre de sa carrière, qui serait le plus prestigieux avec son titre à Washington il y a trois ans. Mais il aura fort à faire, quoi qu'il arrive, face à Kei Nishikori ou Stan Wawrinka, pour éviter ce qui serait sa 22e défaite en finale sur le circuit principal. A Rotterdam, il y a trois ans, il avait déjà été battu en finale, par Martin Klizan. Sur ce point aussi, il a une revanche à prendre.

What a show on centre court in Rotterdam! @Gael_Monfils tops Sofia winner Daniil Medvedev in three exciting sets 4⃣-6⃣, 6⃣-3⃣, 6⃣-4⃣ and reaches the final in Ahoy for a second time.#abnamrowtt pic.twitter.com/kzoM5gAWjI