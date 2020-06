Ultimate Tennis Showdown : Le format du tournoi dévoilé

L’Ultimate Tennis Showdown prend forme ! On connait neuf des dix joueurs (Tsitsipas, Berrettini, Goffin, Paire, Pouille, Gasquet, Auger-Aliassime, Brown, Popyrin) qui seront présents sur les courts de Sophia-Antipolis, près de Nice, lors de ce tournoi qui va se dérouler lors des cinq prochains week-ends et qui est organisé par Patrick Mouratoglou. Depuis ce lundi, on connait également le format de cette nouvelle compétition, qui espère connaitre d’autres éditions dans le futur. Chaque joueur affrontera les neuf autres. Les deux joueurs ayant remporté le plus de matchs se qualifieront directement pour les demi-finales (la différence de sets sera prise en compte en cas d’égalité), et les joueurs classés de la troisième à la sixième place disputeront les quarts de finale.

Tsitsipas - Gasquet dès samedi !

Les matchs de poules se dérouleront du 13 juin au 11 juillet (cinq matchs le samedi, cinq matchs le dimanche), et les quarts de finale, les demi-finales et la finale auront tous lieu le 12 juillet. Quatre affiches du premier jour ont été dévoilées : Goffin - Berrettini, Tsitsipas - Gasquet, Auger-Aliassime - Popyrin et Brown-Paire. Reste désormais à connaître l’identité du dixième joueur. Les organisateurs promettent « une surprise ».