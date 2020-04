Tsonga veut être "le plus léger possible"

🏠🎾 Le télétravail avec un enfant à la maison ? @tsonga7 nous raconte comment se passe son confinement !#RestezChezVous pic.twitter.com/vtsVDzOAKz

On l’avait laissé, dépité, après son abandon face à Alexei Popyrin au premier tour du dernier Open d’Australie. Touché au dos,Mais aujourd’hui, celui qui s’apprête à fêter son 35eme anniversaire semble avoir retrouvé le moral. Confiné durant la crise sanitaire, il ne ménage pas sa peine en prévision de son retour sur les courts. "Ces derniers temps, je ne pouvais pas trop jouer parce que. Et je suis en train de travailler pour essayer d’être d’attaque quand ça va repartir", explique-t-il dans une vidéo publiée par la Fédération française de tennis (FFT).Le Manceau avoue suivre "un programme chargé. Je me mets énormément de contraintes.et d’essayer de faire attention à tout le reste. (…). C’est un objectif d’être prêt au moment où ça va repartir. Je fais peut-être encore plus attention à ça, parce que, maintenant, je n’ai plus vraiment droit à l’erreur. Il faut vraiment donner un peu de répit à mon corps et être, évidemment, le plus en forme et le plus léger possible pourquand je vais reprendre", confie encore le 49eme joueur mondial.