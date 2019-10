Tsonga prolonge le plaisir

Rublev, Berrettini et maintenant Struff. A Bercy, Jo-Wilfried Tsonga enchaîne les duels de cogneurs, et il est toujours debout sur le ring. Le Manceau a eu chaud, mais il a donc réussi à dompter ce Jan-Lennard Struff, ce grand Allemand qui frappe sur tout ce qui est jaune et qui bouge (pour reprendre l'expression utilisée par Thierry Ascione). "Big Jo" a en effet dû sauver deux balles de match avant de l'emporter au tie-break du troisième set (2-6, 6-4, 7-6 [6]), vengeant ainsi Jérémy Chardy, battu quelques heures plus tôt dans un scénario similaire.

En parlant d'histoire qui se répète, on a longtemps cru que Tsonga allait subir le même sort que cet été à Montréal, quand ce Struff costaud lui avait collé 6-2, 6-2. La rencontre a d'ailleurs mal débuté: le Manceau complètement planté sur un ace à 212 km/h dès le deuxième point, un premier jeu blanc, un break dans la foulée sur une corde cassée, et un deuxième jeu blanc. Et un troisième 6-2 de suite pour l'Allemand.

L'effet Bercy

Heureusement, Tsonga a réussi à rentrer dans le combat au début de deuxième, en breakant à 1-1. Il y avait enfin match, un duel de serveurs, bien sûr, un domaine où Struff régale (208 km/h de moyenne en première balle). Et les deux hommes ont donc tenu leur mise en jeu... jusqu'au tie-break du troisième set, où Tsonga était dans les cordes, mené 6-4. La suite ? Une belle volée de revers, un passing manqué de Struff, et surtout un smash complètement raté de la part de l'Allemand à 6-6, qui a pratiquement offert le match au Français.

On se demande bien comment Tsonga a fini par s'en sortir dans ce match et, ailleurs qu'à Bercy, il l'aurait peut-être perdu. Vainqueur ici en 2008, finaliste en 2011, il s'offre son sixième quart de finale ici-même, le premier depuis 2016. Avant ce tournoi, il n'avait plus gagné un match en Masters 1000 depuis deux ans (c'était... à Bercy), à cause de ces blessures qui l'ont fait chuter au classement. Le voilà maintenant assuré à 99,9% d'une place dans les 30 premiers du classement ATP à la fin de la saison, belle manière de finir l'année. Et ce quart de finale de vendredi, face à Stan Wawrinka ou Rafael Nadal, s'annonce quoi qu'il arrive alléchant.