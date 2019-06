Tsonga, le temps des regrets

La journée des Français aurait finalement pu être bien plus belle sur les gazons anglais et allemand. Au Queen's, tout avait très bien commencé avec les performances notables de Gilles Simon et Nicolas Mahut, au détriment de Kevin Anderson et Stan Wawrinka, mais Lucas Pouille et Jérémy Chardy n'ont ensuite pas su embrayer. Le premier nommé s'est heurté à Daniil Medvedev, alors que le second a posé de gros problèmes au numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas avant de s'avouer vaincu. De l'autre côté du Rhin, Halle n'a en revanche pas du tout souri aux Tricolores.

Richard Gasquet n'a pas vraiment existé face à l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, là où Jo-Wilfried Tsonga est lui passé proche d'un petit exploit face à Roger Federer. Mais le Manceau a malgré tout mordu la poussière, en trois manches (7-6, 4-6, 7-5), face à un numéro 3 mondial habituellement très à l'aise à Halle, où il a déjà soulevé le trophée à neuf reprises. Le Suisse sera donc au rendez-vous des quarts de finale, mais non sans avoir vacillé et tremblé. Car il a longtemps cherché la solution pour contenir les engagements très efficaces de son adversaire. Au gré de la rencontre, Tsonga a eu plusieurs fois l'opportunité d'inquiéter la légende Federer, mais a toujours échoué aux pires moments le concernant.

Dans le troisième set notamment, l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem a été mis en danger sur son service, mais a systématiquement trouvé les ressources pour se tirer d'un mauvais pas et des agressions d'un Français ragaillardi et qui semblait avoir clairement les moyens de s'offrir le gain de la rencontre. Oui mais voilà, le vétéran de 37 ans a su négocier au mieux les moments-clés, à l'image de ce break idéalement réussi à 5-5 dans la troisième et dernière manche. S'il ne s'est pas forcément rassuré avant d'avoir à se frotter à Roberto Bautista-Agut, Roger Federer a su assurer l'essentiel. Jo-Wilfried Tsonga devra lui se contenter de tirer du positif de cette rencontre à une dizaine de jours de Wimbledon.