Tsonga en pleine forme

Les montagnes russes ne donnent pas seulement la nausée. Elles ont aussi du bon pour quelques joueurs en manque de sensations fortes et qui, comme Jo-Wilfried Tsonga, s’accrochent au moindre wagon susceptible de les enivrer à nouveau. Le flacon de lundi soir était parfait, pour le premier match de la session du soir au Masters 1000 de Paris-Bercy, avec un premier tour face à Andrey Rublev. Le Manceau est allé chercher une remarquable victoire en trois sets (4-6, 7-5, 6-4) face à l’une des révélations de la saison.

A 22 ans, Rublev est 22e mondial, alors que Tsonga est 35e. C’est déjà un bon indicateur, mais peut-être pas autant que son mois d’août dernier, où on se souvient de ses succès contre Roger Federer à Cincinnati puis Stefanos Tsitsipas à l’US Open. C’est aussi lui qui, il y a à peine plus d’une semaine, avait remporté chez lui le tournoi de Moscou devant Adrian Mannarino (6-4, 6-0 en finale). Face à un jeune loup aussi remuant et nerveux, le n°4 français a fait parler l’expérience, mais pas seulement. Il fallait du tennis.

"Je n'ai pas Berrettini non plus, pourquoi pas !"

Tsonga a fait le jeu, avec un ratio de 47 coups gagnants et 32 fautes directes contre 25-20 côté russe. Il a également sauvé deux balles de break contre lui au début du deuxième set, puis quatre autres dans le troisième. A l’inverse, lui a su saisir les opportunités à la perfection: 3/5 en balles de break au total, mais surtout 1/1 dans les deuxième et troisième manches. Après être doucement revenu dans le top 200 en début de saison, au mois de février après son succès à Montpellier, puis dans le top 100 en mai, l'ancien n°5 mondial a opéré une bascule dans le top 40 il y a un mois – grâce à sa victoire au tournoi de Metz. Il a dû digérer ensuite, avec une élimination au deuxième tour à Anvers contre Gilles Simon, puis une autre la semaine passée à Vienne devant Dominic Thiem.

Mais pas de doute, Tsonga confirme donc qu’il est dans le vrai (sur Eurosport): "C’est un de mes meilleurs matches de l’année. Je monte en régime, je peux enchaîner des matches pleins, même quand je suis un peu fatigué à la fin." Sélectionné pour la Coupe Davis le mois prochain, le voilà également candidat à un statut de tête de série pour l’Open d’Australie 2020. "Sur des semaines de tournoi, même les plus grands finissent plus souvent par perdre que gagner. Ce qui est difficile, c’est de garder le rythme et l’assiduité à l’entraînement pour qu’à un moment donné, ça fasse la différence. Je suis là-dedans." Presque une seconde jeunesse. "J’avais presque battu tous les jeunes, mais pas Rublev. Désormais c’est Matteo Berrettini, je ne l’ai pas non plus, donc pourquoi pas (sourire) !" L’Italien de 23 ans vient d’entrer dans le top 10 à l'ATP (neuvième).