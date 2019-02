Tsonga de retour au premier plan

A 33 ans, Jo-Wilfried Tsonga est de retour sur le devant de la scène. Après une année 2018 sans grand relief, gâchée par les blessures et jalonnée de six victoires seulement en sept tournois disputés, le Manceau a retrouvé le goût de la gagne ce dimanche, lauréat du tournoi de Montpellier pour la première fois de sa carrière. Au terme d’une semaine très française qui l’aura vu évincer successivement Ugo Humbert, Gilles Simon, Jérémy Chardy et le Roumain Radu Albot pour défier en finale son compatriote Pierre-Hugues Herbert.

Alors qu’il briguait son premier titre ATP en simple, P2H – trois finales malheureuses au compteur désormais – a su rivaliser avec son aîné huit jeux durant (4-4), avant de craquer sur sa mise en jeu avec deux doubles fautes lourdes de conséquences. Ainsi dominé 6-4 dans le premier acte, Herbert a de nouveau failli sur son service à l’entame de la deuxième manche, rapidement mené 2-0, puis 4-1 sur un second break concédé, et finalement battu 6-4, 6-2 en 1h15 à peine.

Jamais inquiété pour sa part sur sa puissante mise en jeu, Tsonga s’adjuge là son 17e titre en carrière – le neuvième sur le sol hexagonal. "J'ai bien déroulé mon tennis. J'ai très bien retourné, je ne lui ai pas laissé l'occasion de revenir dans le match. C'est une belle récompense, j'ai bossé dur, se félicitait-il à chaud sur l’antenne de RMC Sport. Au fil des matches, je sens que je suis de plus en plus véloce, j'ai de plus en plus de réflexes. J'aimerais faire de belles choses cette année." Tombé au 262e rang mondial, revoilà l’intéressé au 140e échelon, pour une ascension loin d’être terminée au vu de sa motivation. Vivement la suite !