Tsitsipas 6e qualifié pour le Masters

En battant ce vendredi Novak Djokovic au Masters 1000 de Shanghai, Stefanos Tsitsipas a décroché son billet pour le Masters de Londres, dans un mois.

Vainqueur l'an passé du Masters NextGen, le Grec de 21 ans s'invite pour la première fois de sa carrière au tournoi des maîtres, où il rejoint Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem et Daniil Medvedev.

Les deux autres billes sont virtuellement détenus par Alexander Zverev et Roberto Bautista-Agut mais ce dernier est talonné à la Race par Matteo Berrettini.

