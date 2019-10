Tokyo: Millman, un finaliste qui revient de loin

Dans une demi-finale entre deux joueurs non têtes de série, John Millman n'a pas manqué l'opportunité de se qualifier pour la finale du tournoi ATP 500 de Tokyo, en prenant le meilleur sur l'Américain Reilly Opelka (6-3, 7-6 [4]).

Il y a une semaine, l'Australien, 80e mondial, a pourtant été obligé de sauver trois balles de match contre un autre Américain, Bradley Klahn, au 1er tour des qualifications.

Et le voilà maintenant en finale pour la deuxième fois de sa carrière (après Budapest 2018), avec la possibilité de défier le n°1 mondial, Novak Djokovic, ou le Belge David Goffin.

From the quallies to the final...



What a week this has been for @johnhmillman! @rakutenopen pic.twitter.com/DuJqVcYdBF