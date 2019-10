Tokyo: Djokovic en finale sans perdre un set

Pour son retour à la compétition après son abandon à l'US Open, Novak Djokovic passe pour le moment une semaine tranquille à Tokyo. Au lendemain de la correction infligée à Lucas Pouille, battu en moins de 50 minutes, le Serbe n'a pas trop souffert pour dominer David Goffin en demi-finales, avec un break au début de chaque set (6-3, 6-4).

Le n°1 mondial poursuit son tournoi sans fausse note, et affrontera dimanche en finale l'Australien John Millman, issu des qualifications, avec le costume grand favori.

+ = 1⃣1⃣0⃣@DjokerNole advances to career final number 110 and fifth of the season in his debut slicing past Goffin 6-3 6-4.#rakutenopen pic.twitter.com/hlkeQkE3eE