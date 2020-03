Thiago Seyboth Wild et Michaël Jérémiasz positifs au Covid-19

Stay safe pic.twitter.com/rshLHLOTqY

Jérémiasz : "Une perte total du goût et de l'odorat"

Le 1er mars dernier, Thiago Seyboth Wild était entré dans l’histoire en devenant le premier joueur né dans les années 2000 à remporter un tournoi ATP. C’était sur la terre battue de Santiago du Chili, et il allait fêter ses 20 ans neuf jours plus tard. Ce mercredi, le n°114 mondial est devenu le premier joueur du circuit ATP à annoncer avoir été testé positif au Covid-19. Si l’Australien Bernard Tomic s’était mis en quarantaine de lui-même après avoir ressenti des symptômes ressemblant au coronavirus, il n’avait pas effectué de test. Au contraire de Seyboth Wild, qui en a informé ses fans, en anglais et en brésilien, sur les réseaux sociaux.« Restez à la maison, prenez soin des gens que vous aimez », conclut-il.Même message du côté du quadruple médaillé paralympique français Michaël Jérémiasz (38 ans), qui annonce avoir contracté le virus la semaine passée, et qu’il souffre d’une perte total du goût et de l’odorat. « Mon état de santé est assez fébrile, même si ça va mieux aujourd’hui (mardi). Je n'ai pas de trouble respiratoire. On m'a déconseillé d'aller engorger les urgences. Par contre, on m'a demandé un confinement total avec ma femme et mon fils », poursuit-il dans une vidéo diffusée sur Twitter.