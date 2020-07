Tennis - UTS : Gasquet vient à bout de F.Lopez et verra les demi-finales

July 5, 2020 22:15 Ce dimanche, en ouverture de la session de nuit, Richard Gasquet a validé son ticket pour le Final Four en dominant Feliciano Lopez (3-2). Un résultat qui profite donc à « The Virtuoso », mais également à Matteo Berrettini, et élimine en revanche « El Torero. »