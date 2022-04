Tennis: Nadal toujours sur le flanc, de retour pour Roland ?

"Il souffre toujours au niveau des côtes et comme prévu lorsqu'a été annoncée sa blessure, il a besoin de quatre à six semaines. Nous en sommes à trois, donc logiquement il n'est pas en capacité de rejouer à Barcelone", a indiqué à l'AFP un proche de Nadal. L'Espagnol n'a même pas repris l'entraînement raquette en main. "Il fait de la salle, mais rien qui lui fasse mal et donc évidemment pas avec la raquette", a précisé ce proche.

Nadal avait annoncé le 22 mars qu'il serait absent quatre à six semaines en raison d'une "fêlure à une côte" contractée à Indian Wells. Après avoir remporté de très haute lutte sa demi-finale contre Carlos Alcaraz, il avait perdu en finale face à Taylor Fritz et révélé sa blessure deux jours plus tard. Il a donc déjà manqué les Masters 1000 de Miami, sur dur, et Monte-Carlo, qui ouvre la saison européenne sur terre battue. La date de son retour n'est pas encore déterminée, mais il devrait reprendre bientôt l'entraînement sur un court, selon son proche. Le Masters 1000 suivant est programmé à Madrid (1er-8 mai), avant Rome (8-15 mai) et Roland-Garros (22 mai-5 juin).