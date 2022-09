Huit tournois joués en huit mois et demi. Tel est le triste bilan de Gaël Monfils cette saison. Parti tambour battant dans cette année 2022, avec une victoire au tournoi d'Adelaïde puis un quart de finale à l'Open d'Australie, le meilleur joueur français a été coupé dans son élan, d'abord après avoir reçu sa troisième dose de vaccin contre le coronavirus fin janvier, puis surtout par une blessure au pied qui le perturbe depuis le mois de mai.

Alors qu'il a fêté ses 36 ans le 1er septembre, Gaël Monfils devait reprendre la compétition la semaine prochaine au tournoi ATP 250 de Metz, un peu plus d'un mois après avoir dû abandonner contre Jack Draper en huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal. Mais le 32ᵉ joueur mondial a été contraint de déclarer forfait. « Il a travaillé dur, il s'est soigné très tôt après sa blessure aux États-Unis. On a eu la réponse (vendredi matin) comme quoi, il ne serait pas prêt et compétitif pour venir à Metz.

Monfils inscrit dans trois tournois après Metz

Quand on connaît la densité du tableau, il aurait pu venir mais ça n'aurait été presque que de la figuration. Il a préféré renoncer », a déclaré Julien Boutter, le directeur du tournoi, où Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz, Lorenzo Musetti ou encore Aslan Karatsev sont attendus.

Le joueur français n'honorera donc pas une septième participation au tournoi mosellan, qu'il avait remporté en 2009, et où il avait encore rallié le dernier carré l'an passé.

Officiellement, Gaël Monfils est inscrit aux tournois de Sofia, Nur-Sultan et Florence les trois semaines suivantes, mais cette blessure au pied, ainsi que le fait qu'il doit devenir papa très prochainement, rend sa présence plus qu'incertaine. Même s'il a très peu joué cette année, le Parisien reste le n°1 tricolore, et peut déjà se dire qu'il aura très peu de points à défendre la saison prochaine et pourra très certainement remonter au classement mondial, lui qui a confié qu'il se voyait jouer jusqu'à 40 ans.