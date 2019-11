Tennis - Masters : Nadal a réussi à faire craquer Medvedev

Un Nadal à réaction



Tennis - Masters

Groupe Andre Agassi

Lundi 11 novembre 2019

Mercredi 13 novembre 2019

Groupe Björn Borg

Dimanche 10 novembre 2019

Jeudi 14 novembre 2019

Rafael Nadal peut toujours espérer rallier le dernier carré du Masters. Et c'est quasiment miraculeux. Déjà battu par Alexander Zverev pour son entrée à lice à Londres, le numéro 1 mondial n'est pas passé loin de la défaite ce mercredi contre Daniil Medvedev. L'Espagnol s'est retrouvé dos au mur dans un troisième set bien mal embarqué. Mais au mental, et surtout en profitant de la faillite de son adversaire dans ce domaine, Rafa a arraché une victoire qui lui permet de se replacer dans la course à la qualification (6-7 (3), 6-3, 7-6(4).Toujours pas entièrement remis de sa blessure qui l'avait contraint à se retirer du Masters 1000 de Paris, Rafael Nadal a mis du temps à retrouver son visage habituel. Celui de tyran des courts du tennis. Celui qui lui permet d'avoir un des plus grands palmarès de la petite balle jaune.Incapable d’accélérer dans un premier set équilibré, le vainqueur de Roland-Garros a même sauvé une balle de break dans la première manche. Mais ce n'était pas suffisant. Emmené dans un tie-break indécis par le meilleur joueur de l'automne, Rafael Nadal a perdu son service à trois reprises. En perdant son efficacité, et en payant certainement sa débauche d'énergie, il a craqué sur la première balle de set de Medvedev. Un scénario cruel pour celui qui n'a rien lâché. Il est revenu avec de meilleures intentions et a breaké le Russe dès le premier jeu du deuxième set. Une avance préservée jusqu'au bout. Et même accentuée lorsqu'il a égalisé à une manche partout sur le service de son adversaire.Mais dans un match complètement lunaire, à l'image du comportement du Russe en fin de partie, le dernier set a été riche en rebondissements. Rafael Nadal n'a plus réussi à mettre une balle dans le court, commettant 18 fautes directes dans le seul dernier set. Un nombre incroyablement élevé pour le numéro 1 mondial. Malgré cela, il a remporté cette manche.Le finaliste de l'US Open avait pourtant pris les devants avec un double-break d'entrée. En menant 4-0, puis 5-1, il était dans une position idéale pour sortir Nadal du Masters. Mais après une balle de match non-convertie sur le service adverse, il a complètement craqué. Agacé par quelqu'un dans le public, il a servi deux fois pour le gain du match, et sa survie dans le tournoi, sans conclure. Rafael Nadal n'en demandait pas tant et a bouclé son incroyable remontée par une victoire au tie-break.2- Stefanos Tsitsipas (GRE) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 0 set perdu3- Rafael Nadal (ESP) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdus4- Daniil Medvedev (RUS) : 0 victoire, 2 défaites, 1 set gagné, 4 sets perdusbat Daniil Medvedev : 7-6 (5), 6-4bat Rafael Nadal : 6-2, 6-4bat Daniil Medvedev : 6-7 (3), 6-3, 7-6(4)21h00 : Stefanos Tsitsipas - Alexander Zverev3- Roger Federer (SUI) : 1 victoire, 1 défaites, 2 sets gagnés, 2 sets perdus4- Matteo Berrettini (ITA) : 0 victoire, 2 défaites, 0 set gagné, 4 sets perdus >>> ELIMINEbat Matteo Berrettini : 6-2, 6-1bat Roger Federer : 7-5, 7-5bat Matteo Berrettini : 7-6 (2), 6-3bat Novak Djokovic : 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5)15h00 : Dominic Thiem - Matteo Berrettini21h00 : Novak Djokovic - Roger Federer