Tennis (H) : Berrettini forfait à son tour pour Tokyo

Dix absents dans le top 20 de l'ATP

Nouveau coup dur pour le tournoi olympique de tennis.Blessé à la cuisse gauche, ce qui l'avait notamment gêné en finale à Wimbledon contre Novak Djokovic, l'Italien a officialisé son absence via un message posté sur son compte Instagram. « Je suis extrêmement déçu d'annoncer mon forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo. J'ai passé une IRM hier (samedi) pour ma blessure à la cuisse que j'ai subie à Wimbledon et j'ai été informé que je ne serai pas en mesure de d'être compétitif pendant quelques semaines.Je souhaite bonne chance à toute l'équipe italienne à Tokyo. Je vous soutiendrai jusqu'au bout », a ainsi expliqué l'actuel numéro 8 mondial au classement ATP.« Berrettini s'est dépassé lors de la finale et souffrait déjà depuis lundi. Heureusement, il ne s'agit pas du problème aux abdominaux qu'il a connu par le passé, a pour sa part confié Vincenzo Santopadre, son entraîneur, à la Gazzetta Dello Sport. Si cela avait été le cas, son retour de blessure aurait été beaucoup plus long et délicat. »De ce fait, le tennis transalpin sera représenté par Sara Errani, Camila Giorgi et Jasmine Paolini chez les femmes, et par Fabio Fognini, Lorenzo Musetti et Lorenzo Sonego chez les hommes. Berretttini rejoint donc une longue liste d'absents à Tokyo, où l'on retrouve notamment Rafael Nadal, Dominic Thiem, Roger Federer, Roberto Bautista Agut, David Goffin, Denis Shapovalov, Casper Ruud, Milos Raonic ou encore Cristian Garin.