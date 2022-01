Tennis : Djokovic, le Grand Chelem calendaire inachevé

Lors de la finale de l'US Open entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev, tous ont en tête l’exploit de Rod Laver, vainqueur en 1969 des quatre tournois du Grand Chelem sur une année civile pour la deuxième fois de sa carrière. Depuis, aucun tennisman n’a réussi pareille performance. Un peu plus tôt dans la saison, le Serbe a enlevé le premier titre à Melbourne contre Daniil Medvedev avant de battre Rafael Nadal puis Stefanos Tsitsipas à Roland-Garros.

Si voir le numéro 1 mondial l’emporter en Australie ne relève en rien de l’anormal, le voir soulever le trophée Porte d’Auteuil l’est davantage, surtout après avoir terrassé le maître incontesté des lieux. Dès lors, la deuxième partie de saison semblait plus exaltante qu’à l’accoutumée, car les leaders incontestés de chaque surface ne l’étaient plus. Roger Federer a abdiqué dès les huitièmes de finale à Wimbledon et a laissé le champ libre à son successeur qui n’est d’autre que Novak Djokovic. Sur le gazon anglais, le Serbe a perdu deux petits sets sur l’ensemble du tournoi et a remporté la bataille mentale contre Matteo Berrettini en finale. À Londres, le numéro 1 mondial a égalié le nombre de victoires en Grand Chelem dans l'ère Open de la légende suisse et du monstre espagnol.

Déception à Tokyo puis à New York

Après Wimbledon, les Jeux Olympiques se sont dressés devant Djokovic et avec eux, la perspective d’un Golden Slam (Grand Chelem doré). Mais le Serbe a montré beaucoup de signes d’agacement, de nervosité et s'est incliné en demi-finales contre Alexander Zverev, futur champion olympique, puis contre Pablo Carreño Busta pour la médaille de bronze. L’échec japonais digéré, Novak Djokovic a concentré ses efforts dans cette quête de Grand Chelem calendaire.

A Flushing Meadows, le « Djoker » a manqué de fraîcheur et tout le poids du monde semblait lui peser sur les épaules. Face à lui, Daniil Medvedev était bien décidé à l’arrêter. Cette fois, le Russe a semblé intouchable et le Serbe s'est incliné en trois sets. Son rêve est parti en fumée, comme en 2011 et en 2015, années durant lesquelles seul Roland-Garros lui avait résisté. Rod Laver peut encore rester serein, il ne sera pas encore égalé.