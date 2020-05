A l'instar de la Formule 1, le circuit de tennis se déroule tout au long de l'année aux quatre coins du globe avec des personnes issues de nationalités différentes. Ces particularités rendent compliquées d'imaginer une reprise rapide de la compétition, actuellement à l'arrêt au moins jusqu'à mi-juillet en raison de la crise liée au coronavirus. Interrogé par L'Equipe sur la situation actuelle, Stan Wawrinka ne s'imagine pas pouvoir reprendre la compétition prochainement : "Le tennis est l'un des sports les plus compliqués à gérer par rapport au coronavirus parce qu'on vient de partout dans le monde. Non seulement il faut que les pays s'ouvrent, mais il faut qu'on puisse voyager et se rassembler. Le tennis sera la dernière étape."

"C'est possible qu'on ne rejoue plus du tout cette année"

"Roland-Garros, par exemple, ce n'est pas organisé par cinquante personnes. Donc même si on joue sans public, il y a énormément de gens sur place. C'est trop tôt pour savoir. Tout est possible. C'est possible qu'on ne rejoue plus du tout cette année", poursuit le Suisse, conscient que même des tournois à huis-clos pourront être difficiles à organiser.

Wawrinka prend tout ça avec philosophie

Malgré tout, le vainqueur de Roland-Garros 2015 ne déprime pas et prend ce confinement avec philosophie : "Je suis privilégié, je peux passer du temps avec ma fille. Je fais l'école avec elle, de 8 heures à midi et un peu l'après-midi. Et je me repose. Est-ce que je perds une année ? Je suis à la fin de ma carrière, il ne me reste pas énormément de temps, mais je ne suis pas en stress. On est tellement loin de la compétition..."