Tennis - ATP : Un titre et le Top 100, le gros coup d'Alacaraz

Muy feliz por ganar el @ATPChallenger OeirasOpen y por conseguir estar entre los top100 gracias a todos los que estais apoyandome cada dia.

Very happy to win the @ATPChallenger OeirasOpen and to be among the top100 , thanks to all of you who are with me supporting me every day. pic.twitter.com/DWCJL3bGGy

— Carlos Alcaraz (@alcarazcarlos03) May 22, 2021

Le plus jeune joueur du Top 100

Les comparaisons entre Carlos Alcaraz et Rafael Nadal fusent en Espagne. Et la performance réalisée par le jeune Espagnol de 18 ans et 18 jours ne va pas calmer les ardeurs de certains sur le sol ibérique. Le Murcien a remporté samedi contre Facundo Bagnis le tournoi Challenger d’Oeiras (Portugal), le quatrième déjà à son palmarès. «, de ce tournoi, de ce club, de cette ville, de ce moment.. J'ai joué à un haut niveau toute la semaine, dans un grand tournoi et contre de très bons joueurs », s’est-il réjoui sur le site de l’ATP. Ce titre est le plus symbolique pour lui dans sa jeune carrière puisqu’il lui permettra de faire son entrée dans le Top 100 dès lundi. Il en sera même le plus jeune.Une belle histoire qui ne vient pas le perturber pour autant alors que se profile le plus gros rendez-vous de la saison sur terre, Roland-Garros. « Gagner un titre est toujours spécial et atteindre le Top 100 ici au Portugal est très agréable. Je vais ensuite aller à Roland Garros et essayer de me qualifier pour mon premier Grand Chelem. Je dois continuer à m'améliorer à chaque match et je veux maintenant acquérir plus d'expérience en jouant cinq sets. » L’ascension de la jeune promesse espagnole prend une nouvelle tournure.comme l’a fait savoir son entraineur Juan Carlos Ferrero. L’ancien numéro 1 mondial ne veut toutefois pas rentrer dans le jeu de la comparaison avec Rafael Nadal « car se comparer au meilleur de l'histoire est un fardeau très difficile à porter. »