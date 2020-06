Tennis - ATP : Toni Nadal n'est pas fan du nouveau calendrier

Arrêté en raison de la crise du coronavirus, le circuit masculin de tennis devrait reprendre ses droits à la mi-août. L'ATP a annoncé la semaine dernière un nouveau calendrier dense avec l'enchaînement de trois Masters 1000 (Cincinnati, Madrid et Rome) et deux Grand Chelem (US Open et Roland-Garros) du 22 août au 11 octobre. Un rythme très soutenu pour les joueurs, et notamment pour les meilleurs, qui n'ont pas l'habitude d'avoir cette cadence tout au long de l'année.

« Ce n’est pas possible de jouer toutes les semaines pour les joueurs les plus vieux »

Ce nouveau calendrier suscite des critiques parmi les observateurs du tennis. C'est notamment le cas de Toni Nadal qui estime que cet enchaînement ne conviendra pas aux stars vieillissantes du circuit et notamment à son ancien protégé. « J’ai parlé avec Rafa et il doute. Il m’a dit ce qu’ils ont fait avec le calendrier et ça me paraît moche ce qu’a fait l’ATP. Ce n’est pas un calendrier possible, ce n’est pas possible de jouer toutes les semaines pour les joueurs les plus vieux: pour Djokovic, pour Rafa, pour Federer. Un jeune tennisman pourra mais si tu penses à Djokovic, Rafa ou Federer qui ont tant fait pour aider le tennis pendant de nombreuses années… », a expliqué l'ancien entraîneur de Rafael Nadal à ESPN. La reprise de la saison ATP est pour l'instant prévue le 14 août à Washington.