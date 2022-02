Andrey Rublev trace sa route. Ce mardi, le Russe, 7eme joueur mondial et tête de série n°2, s'est extrait de son premier tour au tournoi ATP 500 de Rotterdam aux Pays-Bas, sur dur indoor, contre le Suisse Henri Laaksonen, 85eme joueur mondial, après l'avoir battu en deux manches (6-4, 6-4) et 1h14 de jeu. Dans la première manche, les deux hommes ont fait jeu égal pendant les six premiers jeux. Sur le septième, le Suisse a alors été le premier à craquer, en cédant son service malgré une première balle de break sauvée. Au moment de conclure, le Russe s'est fait une petite frayeur, en étant alors obligé de sauver une balle de débreak, tout en finissant par conclure à sa deuxième opportunité (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, Henri Laaksonen, malgré, là encore une première balle sauvée, a cédé un ultime service. Fort de cet avantage en poche, Andrey Rublev s'est ensuite tranquillement dirigé vers la victoire finale (6-4).

Shapovalov tombe de haut

Denis Shapovalov a chuté contre le 137eme mondial ! Ce mardi, le Canadien, 12eme joueur mondial et tête de série n°5, a donc été éliminé d'entrée au tournoi ATP 500 de Rotterdam aux Pays-Bas, par le Tchèque Jiri Lehecka, 137eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h31 de jeu. Dans la première manche, le Canadien a été le premier à perdre son service, à 1-1. Et malgré quatre balles de débreak à 2-3, Denis Shapovalov a ensuite cédé cette première manche sur la première opportunité de son adversaire (6-4). Enfin, la deuxième et dernière manche fut bien plus décousue. S'il a su sauver un total de cinq balles de break, le mieux classé des deux n'a rien pu faire sur deux autres, perdant alors son service d'entrée, puis un autre à 2-2. Car, entre-temps, le 12eme joueur mondial avait donc débreaké, d'entrée, même s'il s'y est repris à deux fois. A 3-2 en faveur de son adversaire d'un jour, la tête de série n°5 a manqué cinq opportunités de débreaker, à nouveau dans la foulée. Fort de cet avantage toujours en poche, le Tchèque a ensuite conclu cette rencontre, sur un jeu blanc (6-4). Jiri Lehecka, âgé de seulement 20 ans, signe une première victoire sur le circuit ATP. Une victoire de prestige.

Karatsev a pourtant eu deux balles de match

Deuxième tournoi consécutif et deuxième élimination d'entrée pour Aslan Karatsev. Ce mardi, après avoir été sorti dès son premier match à Pune, le Russe, 14eme joueur mondial et tête de série n°7, a été éliminé au premier tour du tournoi ATP 500 de Rotterdam aux Pays-Bas par le Néerlandais Tallon Griekspoor, 62eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild-card, en trois manches (2-6, 7-6 (2), 7-6 (0)) et 2h30 de jeu. Dans la première manche, après avoir dû sauver une balle de break d'entrée, le Russe avait donc su faire la différence en récupérant les deux derniers services, blancs, de son adversaire, pour conclure (6-2). Mais au lieu de confirmer, Aslan Karatsev a donc ensuite déjoué. Dans la deuxième manche, le mieux classé des deux avait pourtant breaké le premier, à 3-2. Mais au moment de servir pour le gain de cette rencontre, le 14eme joueur mondial a sauvé une première balle de débreak, avant de céder sur la deuxième. Les deux hommes sont donc ensuite allés jusqu'au tie-break, largement survolé par le Néerlandais, qui a égalisé à une manche partout, sur sa première balle de set (7-6 (2)). Enfin, la troisième et dernière manche fut bien plus décousue. A 1-1, la tête de série n°7 a pris les deux services suivants de son adversaire, non sans en avoir cédé un lui aussi, entre les deux. Après deux nouvelles balles de break sauvées à 4-3, le Russe s'en est procuré deux lui-même dans la foulée, synonymes alors de balles de match. Mais incapable de conclure, Aslan Karatsev a craqué dans la foulée, malgré, là encore, une première balle de débreak sauvée. Revenu à égalité, Tallon Griekspoor a donc ensuite de nouveau poussé son adversaire jusqu'au tie-break, qu'il a plus que jamais survolé pour valider son ticket pour le tour suivant (7-6 (0)).



ROTTERDAM (Pays-Bas, ATP 500, dur indoor, 1 349 070€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1) - Davidovich Fokina (ESP)

Harris (AFS) - Ivashka (BIE)

De Minaur (AUS) bat Goffin (BEL) : 6-0, 6-3

McDonald (USA) bat Basilashvili (GEO, n°8) : 6-3, 6-2



Hurkacz (POL, n°4) bat Tsonga (FRA, WC) : 6-4, 7-6 (7)

Musetti (ITA) - M.Ymer (SUE)

Zapatta Miralles (ESP, Q) - van de Zandschulp (PBS)

Lehecka (RTC, Q) bat Shapovalov (CAN, n°5) : 6-4, 6-4



Norrie (GBR, n°6) bat Humbert (FRA) : 6-2, 6-4

Khachanov (RUS) bat Popyrin (AUS) : 6-7 (4), 6-1, 7-6 (6)

Bublik (KAZ) - Murray (GBR, WC)

Gerasimov (BIE, Q) - Auger-Aliassime (CAN, n°3)



Griekspoor (PBS, WC) bat Karatsev (RUS, n°7) : 2-6, 7-6 (2), 7-6 (0)

Krajinovic (SER) - Fucsovics (HON)

Rinderknech (FRA) - Kwon (CdS)

Rublev (RUS, n°2) bat Laaksonen (SUI, Q) : 6-4, 6-4