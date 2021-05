Tennis - ATP - Rome : Djokovic renverse Tsitsipas, Sonego surprend Rublev

Il aura donc fallu deux jours et surtout 3h18 pour que Novak Djokovic vienne à bout de Stefanos Tsitsipas. Dans le choc des quarts de finale du Masters 1000 de Rome qui avait été interrompu par la pluie ce vendredi, les deux joueurs se sont rendus coups pour coups. Le Grec avait pris l'ascendant lors de la première manche qui avait été jouée vendredi et semblait toujours aussi dominant mais il a été moins régulier et a cédé sous les coups de buttoir du numéro 1 mondial ce samedi. Son set et son break d'avance n'ont pas résisté à Nole. Le natif d'Athènes avait pourtant repris en confirmant son break mais ça n'a pas été suffisant. Le tournant du match a eu lieu à 4-3 en faveur de Tsitsipas dans la deuxième manche. Mené 0-40, il s'en est remis à son premier service pour revenir à égalité et même s'offrir trois opportunité de mener 5-3. En vain, le joueur de 22 ans a finalement concédé le débreak et n'a pas réussi à reprendre les devants quand il s'est procuré trois opportunités de prendre le service de Djokovic au jeu suivant. De quoi nourrir d'immenses regrets d'autant plus qu'à 5-6, il a perdu son jeu de service et la deuxième manche non sans avoir bataillé en sauvant inutilement trois balles de set.

Djokovic a breaké Tsitsipas quand il servait pour le gain du match

En laissant le contrôle à son adversaire et en commettant plus de fautes, Tsitsipas s'est mis dans le rouge et a vu son avance disparaître. Le Serbe n'en demandait pas tant. Et même s'il a été rapidement breaké dans la troisième manche, le natif de Belgrade a capitalisé sur sa remontada pour être le plus régulier dans un set décisif décousu. En prenant le service de son accrocheur adversaire quand il servait pour le gain du match, il a converti un break de plus que lui. Dans une fin de match intense, le numéro 1 mondial est parvenu à s'imposer après avoir quand même balancé une raquette. Il est sorti vainqueur d'une énorme bataille. Mais Novak Djokovic devra rapidement récupéré car il va vite revenir sur le court pour affronter Lorenzo Sonego. L'Italien a lui aussi eu besoin de trois sets pour rallier le dernier carré. Il a renversé Andrey Rublev (3-6, 6-4, 6-3). Le 33eme mondial est montée en puissance pour surprendre la tête de série numéro 7 du tournoi italien.







ROME (Italie, Masters 1000, terre battue, 2 563 710€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



Demi-finales

Djokovic (SER, n°1) - Sonego (ITA)

Opelka (USA) - Nadal (ESP, n°2)



Quarts de finale

Djokovic (SER, n°1) bat Tsitsipas (GRE, n°5) : 4-6, 7-5, 7-5

Sonego (ITA) bat Rublev (RUS, n°7) : 3-6, 6-4, 6-3

Opelka (USA) bat Delbonis (ARG, Q) : 7-5, 7-6 (2)

Nadal (ESP, n°2) bat A.Zverev (ALL, n°6) : 6-3, 6-4