Tennis - ATP - Masters NextGen : Alcaraz triomphe de Korda

MASTERS NEXTGEN 2021

Demi-finales - Vendredi 12 novembre 2021

Finale - Samedi 13 novembre 2021

Survolant les débats depuis son entrée en lice dans ce Masters NextGen, Carlos Alcaraz a sans surprise dominé la finale ce samedi contre l'Américain Sebastian Korda (4-3(5), 4-2, 4-2), de trois ans son aîné (18 ans et 21 ans).. Sérieux au service avec 68% de bonnes premières balles, la tête de série numéro un de ce tournoi dédié aux talents de demain s'est également appuyé sur les nombreuses fautes directes de son adversaire, 17 au total. Mais le 32eme joueur du classement ATP est avant tout allé chercher lui même ce sacre avec 14 coups gagnants et des breaks aux moments-clés du match.Tout d'abord dans le second set à 2-2. Sachant qu'au Masters NextGen les manches se disputent en quatre jeux, il s'agissait d'un avantage des plus précieux. Et enfin au tout début de l'ultime set, lorsque Korda était encore plongé dans l'incertitude, l'Espagnol s'est emparé de la mise en jeu de son adversaire grâce à une autre règle propre à cette compétition, à 40-40 le vainqueur du point s'approprie le gain du jeu.. Sur terre battue, il s'est adjugé cette année le tournoi d'Umag en Croatie. Après le Sud-Coréen Chung Hyeon, le Grec Stefanos Tsitsipas et l'Italien Jannik Sinner, Carlos Alcaraz inscrit à Milan son nom au palmarès de ce tournoi de prestige.Du 9 au 13 novembre à Milan (Italie)bat Nakashima (USA, n°4) : 4-3 (3), 2-4, 1-4, 4-2, 4-2bat Baez (ARG, n°6) : 4-2, 4-1, 4-2bat Korda (USA, n°2) : 4-3(5), 4-2, 4-2