Ils pourront certainement nourrir de gros regrets. Ce mercredi soir, à l'occasion de leur deuxième match du Masters de double 2021 à Turin, les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, têtes de série n°3, ont perdu contre l'Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury, têtes de série n°2, en trois manches (6-7 (7), 6-0, 13-11) et 1h42 de jeu. Pourtant, les deux Tricolores ont bel et bien obtenu pas moins de deux balles de match. Surtout, c'est bien eux qui avaient effectué une meilleure entame de rencontre. Dans la première manche, la paire française a obtenu quatre premières balles de break d'entrée, puis une cinquième et dernière à 3-3, tout en ayant dû en sauver également une, juste avant.

Herbert et Mahut ont vécu un deuxième set bien compliqué

Finalement, les deux paires sont donc allées au tie-break. Malgré deux balles de set, l'Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury, têtes de série n°2, ont chuté sur la première de leurs adversaires (6-7 (7)). Mais, incapables de confirmer, les Français Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, têtes de série n°3, ont même plutôt sombré dans la deuxième manche, avec une roue de bicyclette encaissée (6-0), malgré trois balles sauvées, alors que leurs adversaires ont même conclu sur un jeu blanc. Enfin, dans la troisième et dernière manche, à 8-8, les Français ont donc été les premiers à obtenir deux balles de match, avant de céder sur la deuxième de leurs concurrents (13-11).



MASTERS DOUBLE 2021

Du 14 au 21 novembre à Turin



Groupe rouge

1- Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR, n°2) : 2 victoires, 0 défaite, 4 sets gagnés, 1 set perdu

2- Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA, n°3) : 1 victoire, 1 défaite, 3 sets gagnés, 2 sets perdus

3- Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL, n°5) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 2 sets perdus

4- Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRE, n°7) : 0 victoire, 2 défaites, 0 set gagné, 4 sets perdus



Lundi 15 novembre 2021

Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR, n°2) battent Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRE, n°7) : 6-1, 7-6 (5)

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA, n°3) battent Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL, n°5) : 7-6 (1), 6-4



Mercredi 17 novembre 2021

Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL, n°5) battent Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRE, n°7) : 6-2, 6-4

Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/GBR, n°2) battent Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA, n°3) : 6-7 (7), 6-0, 13-11