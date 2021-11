Through in STYLE 🔥

The moment the World No. 1 @DjokerNole secured his semi-final spot in the 2021 #NittoATPFinals! pic.twitter.com/IeZRge4BeE



— Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2021

Ruud se replace

MASTERS ATP 2021

Phase de groupes

Lundi 15 novembre 2021

Mercredi 17 novembre 2021

Une formalité pour Novak Djokovic ! Le Serbe disputera la dixième demi-finale du Masters de sa carrière, grâce à sa victoire en deux sets sur Andrey Rublev ce mercredi à Turin. Le n°1 mondial, qui n’a perdu qu’un seul de ses douze derniers matchs (la finale de l’US Open, bien sûr) affrontait pour la toute première fois de sa carrière le Russe, n°5 mondial, et il n’y a pas eu photo.Novak Djokovic n’a eu qu’une seule balle de break à défendre durant cette partie, dans le tout premier jeu, et il l’a manquée. C’est donc Rublev qui a réussi le premier break du match, mais il n’a pas eu le temps de s’enflammer... Dès le jeu suivant, Djokovic a débreaké (1-1), puis a ensuite facilement remporté ses jeux de service, jusqu’à 4-3 où il a signé un nouveau break (5-3), avant de conclure sur un jeu blanc. Dans le deuxième set, le Serbe a breaké à 1-1, après notamment un point fantastique où il a défendu de façon incroyable, avec deux grands écarts à la clé, avant de pousser son adversaire à la faute.Hormis en 2007 (défaites contre Ferrer, Gasquet et Nadal), 2009 (défaite contre Soderling), 2011 (défaites contre Ferrer et Tipsarevic) et 2019 (défaites contre Thiem et Federer), Novak Djokovic a donc toujours rallié le dernier carré du Masters, et on le verra samedi pour la dixième fois au rendez-vous des demi-finales. Andrey Rublev, quant à lui, jouera son avenir vendredi contre Casper Ruud, contre qui il n’a jamais perdu en quatre confrontations.Casper Ruud reste en course. Ce mercredi soir, à l'occasion de son deuxième match dans ce Masters ATP 2021, du côté de Turin, le Norvégien, 8eme joueur mondial et tête de série n°8, s'est imposé contre le Britannique Cameron Norrie, 12eme joueur mondial et tête de série n°10, en trois sets (1-6, 6-3, 6-4) et 1h54 de jeu.Au moment de servir pour le gain de cette première manche, le Britannique a alors dû sauver lui-même une balle et il s'est également repris à trois fois avant d'avoir le dernier mot (6-1). Dans la deuxième manche, Cameron Norrie a perdu son tout dernier service et dans la foulée, le mieux classé des deux ne s'est alors pas fait prier pour conclure et égaliser à une manche partout (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, à 2-2, malgré deux premières balles sauvées, le remplaçant de Stefanos Tsitsipas a fini par céder son service. Malgré cet avantage en poche, le 8eme joueur mondial a eu besoin de quatre balles de match pour avoir enfin le dernier mot (6-4).Du 14 au 21 novembre 2021 à Turin (Italie)Casper Ruud (NOR, n°8) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdusCameron Norrie (GBR, n°10) : 0 victoire, 1 défaite, 1 set gagné, 2 sets perdusStefanos Tsitsipas (GRE, n°4) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus >>> FORFAIT APRES UN MATCHbat Ruud (NOR, n°8) : 7-6 (4), 6-2bat Tsitsipas (GRE, n°4) : 6-4, 6-4bat Rublev (RUS, n°5) : 6-3, 6-2bat Norrie (GBR, n°10) : 1-6, 6-3, 6-4