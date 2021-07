Tennis - ATP - Hambourg : Entrée en matière mitigée pour Krajinovic

Au lendemain de la défaite sévère subie par le Français Corentin Moutet contre l'Argentin Sebastian Baez (6-1, 6-2), Filip Krajinovic entrait en piste. Ce mardi, le Serbe a souffert face à l'Allemand Daniel Altmaier mais a fini par l'emporter en trois manches 6-3, 6-7 (3), 6-1. En huitième de finale, le 44e joueur mondial au classement ATP défiera un autre Allemand : Philipp Kohlschreiber. Le Tricolore Lucas Pouille entrera sur le court après 19H45 pour y affronter le Serbe Dusan Lajovic.



HAMBOURG (Allemagne, ATP 500, terre battue, 1 030 900€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Tsitsipas (GRE, n°1, WC) - Bye

Marterer (ALL, Q) - Koepfer (ALL)

Kohlschreiber (ALL, WC) bat Munar (ESP) : 7-6 (5), 6-4

Krajinovic (SER, n°6) bat Altmaier (ALL, WC) : 6-3, 6-7 (3), 6-1



Basilashvili (GEO, n°3) - Bye

Baez (ARG, LL) bat Moutet (FRA) : 6-1, 6-2

Seyboth Wild (BRE, Q) bat Kuhn (ESP, WC) : 1-6, 6-1, 6-2

Djere (SER) - Struff (ALL, n°7)



Paire (FRA, n°8) bat Berankis (LIT) : 6-6 (0-0), abandon

Varillas (PER, Q) bat Nagal (IND, LL) : 6-0, 6-4

Delbonis (ARG) bat Zhang (CHN, Q) : 6-1, 5-7, 6-4

Ramos-Vinolas (ESP, n°4) - Bye



Lajovic (SER, n°5) - Pouille (FRA)

Molcan (SLQ, Q) bat Mager (ITA) : 4-6, 6-4, 7-6 (3)

Taberner (ESP, Q) bat Lopez (ESP) : 6-4, 3-6, 6-3

Carreno Busta (ESP, n°2) - Bye