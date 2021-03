Tennis - ATP - Dubaï : Chardy renverse Khachanov et rejoint les quarts de finale

Ce mardi à Dubaï, Jérémy Chardy s'est qualifié pour son quatrième quart de finale de la saison. Pour y arriver dans ce tournoi ATP 500, le Français a dû batailler pour écarter Karen Khachanov (6-7(3), 6-4, 6-4). Le Français a eu besoin de 2h38 et surtout de remonter un retard d'un set pour venir à bout de la tête de série numéro 8. Dans ce match équilibré, le natif de Pau a pu compter sur son excellent service pour passer l'obstacle russe (19 aces, 0 break concédé).

Il aura fallu attendre le 22eme jeu du match pour voir un break

Les deux joueurs ont eu besoin d'un tie-break pour se départager lors d'une première manche très disputée. A 5-5, un jeu de service de Chardy avait notamment duré plus de six minutes. Khachanov a finalement enlevé le premier set sur un ace, juste après avoir vu un de ses challenges inverser la décision des juges de ligne. Dans une deuxième manche tout aussi équilibrée, Jérémy Chardy a fait la différence en accélérant au bon moment. Plus incisif sur ses services et très efficace sur ses retours, le joueur de 34 ans a breaké son adversaire à 4-4 pour remporter les trois derniers jeux du set et égaliser à une manche partout. Il a enchaîné en prenant le service de son adversaire dès le premier jeu du dernier set pour prendre définitivement les devants. Frustré, Karen Khachanov a même eu besoin d'écarter une balle de double-break à 1-3. Ce n'était pas assez pour empêcher Jérémy Chardy de confirmer sa bonne forme du moment en accédant aux quarts de finale du tournoi de Dubaï.

Et maintenant, Shapovalov pour Chardy

Au prochain tour, il rencontrera Denis Shapovalov. Le Canadien a facilement fait respecter la logique face à Hubert Hurkacz (6-4, 6-3). La tête de série numéro 3 du tournoi a dominé le Hongrois en 1h18. Plus juste, le 12eme mondial a breaké son adversaire à 1-1 dans chaque manche pour prendre les devants. En conservant sa mise en jeu tout au long de la partie, Denis Shapovalov n'a pas tremblé et il s'est même offert le luxe d'aller gagner le match sur le service de son adversaire



DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS, ATP 500, dur extérieur, 1 714 022€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



Huitièmes de finale

Harris (AFS, Q) - Krajinovic (SER, n°14)

Bedene (SLO) - Nishikori (JAP)

Shapovalov (CAN, n°3) bat Hurkacz (POL, n°13) : 6-4, 6-3

Chardy (FRA) bat Khachanov (RUS, n°8) : 6-7(3), 6-4, 6-4



Sonego (ITA, n°17) - Karatsev (RUS, WC)

Sinner (ITA, n°16) - Bautista Agut (ESP, n°4)

Fucsovics (HUN) - Lajovic (SER, n°11)

Fritz (USA, n°15) - Rublev (RUS, n°2)