Tennis – ATP : Djokovic a perdu la confiance des joueurs, selon Raonic

Testé positif au coronavirus, tout comme Grigor Dimitrov, Borna Coric ou encore Victor Troicki, Novak Djokovic a admis qu’il avait fait une erreur en ne faisant pas respecter les gestes barrières lors de l’Adria Tour qu’il a organisé il y a deux semaines à Belgrade. Pour un joueur qui évoquait son possible forfait pour l’US Open en raison des conditions sanitaires drastiques imposées, cela ne fait pas très sérieux et Milos Raonic, le joueur canadien, a expliqué au média de son pays TSN que le Serbe avait perdu la confiance de nombreux joueurs, dont il est le président du conseil, avec cette polémique autour de l’Adria Tour. « Je crois qu’il a mené plusieurs dossiers de manière positive depuis son arrivée en poste, mais en ce qui a trait à la tournure des récents événements, je crois qu’il lui faudra un peu de temps pour récupérer la confiance de certains joueurs ».

Raonic : "C’est dommage que Novak reçoive autant de réponses négatives"

Le joueur canadien a tout de même tenu à louer la bonne intention du Serbe d’organiser un tournoi (qui a permis de récolter des fonds) pendant la pause du circuit ATP : « C’est dommage que Novak reçoive autant de réponses négatives alors qu’il voulait faire cette tournée avec de bonnes intentions. La seule chose qui me dérangeait un peu, c’est lorsque j’ai entendu des commentaires de sa famille qui laissaient entendre que ce qui arrive est de la faute à Dimitrov. Je trouve tout ça injuste. Il y a d’autres éléments à prendre en considération, notamment Novak qui est allé à un match de basket où il a rencontré Jokic qui a été par la suite déclaré positif. Ce n’était pas nécessaire d’y aller avec ce genre d’accusation. »

Raonic a été invité à l'Adria Tour

Milos Raonic a également révélé qu’il avait été invité à participer à l’étape monténégrine de l’Adria Tour (finalement annulée, avant même l’annonce des cas positifs), une partie de sa famille étant originaire du Monténégro : « Je l’ai considéré alors que je n’ai jamais joué devant plusieurs de mes cousins ou ma grand-mère. Je voulais attendre ce que le US Open allait décider. Si ce Grand Chelem était pour avoir lieu, je ne me serais pas vu faire l’aller-retour entre l’Europe et les États-Unis. Je crois que c’était un risque inutile », a-t-il conclu. Et personne ne pourra lui donner tort.