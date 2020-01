Le Canada y est presque

ATP CUP 2020

Du 3 au 12 janvier en Australie (horaires en heure française)

PHASE DE GROUPES



Groupe D (à Perth)

Groupe F (à Brisbane)

L'aventure continue aussi pour la Russie. Au même titre que la Serbie la veille et l'Australie (première qualifiée) deux jours plus tôt,Déjà vainqueurs de leurs deux premiers matchs (aux dépens de l'Italie et des Etats-Unis), Karen Khachanov et ses coéquipiers n'ont connu aucun problème pour écarter les Norvégiens de leur route. Tout particulièrement impressionnant, le numéro 2 de l'équipe n'a fait qu'une bouchée de Durasovic (6-2, 6-1), le vainqueur du tournoi de Bercy en 2018 montrant ainsi la voie à son partenaire et leader Daniil Medvedev. Breaké dans la deuxième manche par Ruud, le cinquième mondial a, certes, dû passer par un jeu décisif (remporté 8-6), mais il ne s'est jamais fait peur (6-3, 7-6) face au numéro 1 norvégien et 53eme au classement ATP. Gabashvili et Kravchuk ont ensuite terminé le travail dans un double là aussi remporté en deux sets par les Russes (7-6, 6-4). Ces derniers pourraient affronter la Croatie de Marin Cilic et Borna Coric pour une place dans le dernier carré.Contrairement à la Russie, le Canada n'est pas encore en quarts de finale. Toutefois, les Canadiens, finalistes malheureux de la Coupe Davis en novembre dernier, ont fait un grand pas vers le tour suivant ce mardi en infligeant à l'Allemagne, éliminée, sa deuxième défaite du tournoi (2-1). Jan-Lennard Struff avait pourtant redonné le sourire à la Mannschaft en disposant aisément de Felix Auger-Aliassime (6-1, 6-4). Malheureusement pour les Allemands,en autant de matchs joués. Méconnaissable, le numéro 7 mondial a pris une leçon de tennis (6-2, 6-2) pendant 1h11 face au finaliste du dernier Rolex Paris Masters. Shapovalov ayant profité de la méforme de Zverev pour remettre les deux équipes à égalité, les supporters allemands misaient alors sur Krawietz et Mies pour maintenir leur pays en vie. C'était sans compter sur un nouvel exploit du tandem Shapovalov-Auger-Aliassime.qui auront le privilège de poursuivre la compétition. La Belgique, elle, a perdu tout espoir. Les Belges devaient l'emporter 3-0 face à la Bulgarie pour avoir une chance d'être de la partie plus longtemps. Un rêve qui s'est envolé dès le premier match, après la gifle reçue par Steve Darcis face à Dimitar Kuzmanov (6-0, 6-3).Grande-Bretagne : 4 points (2 victoires, 1 défaite, 6 matchs gagnés, 3 matchs perdus)Belgique : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 4 matchs gagnés, 2 matchs perdus)Moldavie : 0 point (0 victoire, 3 défaites, 1 match gagné, 8 matchs perdus)- MOLDAVIE : 3-0bat Cozbinov (MOL) : 6-2, 6-2bat Albot (MOL) : 6-2, 6-2battent Albot/Cozbinov (MOL) : 6-2, 6-3BELGIQUE - BULGARIE : 0-1 (en cours)bat Darcis (BEL) : 6-0, 6-3Goffin (BEL) - Dimitrov (BUL)Gille/Vliegen (BEL) - Dimitrov/Kuzmanov (BUL)Norvège : 2 points (1 victoire, 2 défaites, 3 matchs gagnés, 6 matchs perdus)Italie : 2 points (1 victoire, 1 défaite, 2 matchs gagnés, 4 matchs perdus)Etats-Unis : 0 point (0 victoire, 2 défaites, 2 matchs gagnés, 4 matchs perdus)- NORVEGE : 3-0bat Durasovic (NOR) : 6-2, 6-1bat Ruud (NOR) : 6-3, 7-6 (6)battent Durasovic/Ruud (NOR) : 7-6 (4), 6-4ITALIE - ETATS-UNISTravaglia (ITA) - Fritz (USA)Fognini (ITA) - Isner (USA)Bolelli/Fognini (ITA) - Krajicek/Ram (USA)Canada : 4 points (2 victoires, 1 défaite, 5 matchs gagnés, 4 matchs perdus)Allemagne : 2 points (1 victoire, 2 défaites, 3 matchs gagnés, 6 matchs perdus)Grèce : 0 point (0 victoire, 2 défaites, 1 match gagné, 5 matchs perdus)ALLEMAGNE -: 1-2bat Auger-Aliassime (CAN) : 6-1, 6-4bat A.Zverev (ALL) : 6-2, 6-2battent Krawietz/Mies (ALL) : 6-3, 7-6 (4)GRECE - AUSTRALIEPervolarakis (GRE) - Kyrgios (AUS)Tsitsipas (GRE) - de Minaur (AUS)Pervolarakis/Tsitsipas (GRE) - Guccione/Peers (AUS)