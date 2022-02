Adrian Mannarino, quart de finaliste à Dallas puis Delray Beach, n'a, cette fois, pas fait long feu. Le Français, 55eme joueur mondial, a été battu au premier tour du tournoi ATP 500 d'Acapulco au Mexique, sur dur extérieur, par l'Américain Taylor Fritz, 16eme joueur mondial et tête de série n°7, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h32 de jeu. Dans la première manche, le Français a été breaké d'entrée, avant de devoir évoluer avec cet handicap pour tout le reste de ce set. Mais, au moment où son adversaire d'un jour allait conclure, le Tricolore a alors obtenu quatre balles de débreak, avant que l'Américain ne s'en sorte, sur ce même jeu, à sa troisième balle de set, pour conclure (6-3). Enfin, dans la dernière manche, même s'il a, cette fois, sauvé une première balle, Adrian Mannarino a de nouveau été breaké d'entrée, avant de devoir, dans la foulée, sauver cinq balles de double-break. A 3-5, au moment de servir pour rester en vie dans cette rencontre, le 55eme joueur mondial a de nouveau craqué et Taylor Fritz a donc eu le dernier mot (6-3). Qualification également pour l'Espagnol Pablo Carreno-Busta, 17eme joueur mondial et tête de série n°8, qui a éliminé l'Allemand Oscar Otte, 82eme joueur mondial et issu des qualifications, en deux manches (6-2, 6-4) et 1h17 de jeu.

A.Zverev a dû sauver deux balles de match

Alexander Zverev a bien failli perdre son titre d'entrée. Finalement, l'Allemand, 3eme joueur mondial et tête de série n°2, s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi ATP 500 d'Acapulco au Mexique, sur dur extérieur, contre l'Américain Jenson Brooksby, 47eme joueur mondial, en trois manches (3-6, 7-6 (10), 6-2) et 3h22 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, l'Américain s'est procuré une première balle de break, avant de devoir en sauver deux dans la foulée. Finalement, à 4-3, soit au meilleur des moments, il est alors parvenu à breaker, blanc, son adversaire, avant de conclure dans la foulée (6-3). La deuxième manche fut ensuite interminable puisqu'elle a duré presque deux heures. A 3-2, Alexander Zverev s'est à nouveau procuré, le premier, une balle de break, avant d'en sauver trois dans la foulée. A 5-4, le 3eme joueur mondial a bien cru pouvoir égaliser à une manche partout, avec une première balle de set obtenue sur le service de son adversaire. Finalement, les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif interminable durant lequel Jenson Brooksby s'est procuré deux balles de match, alors que son adversaire d'un jour trois nouvelles balles de set supplémentaires, avant d'avoir enfin le dernier mot sur la quatrième et dernière (7-6 (10)). Enfin, la troisième et dernière manche fut davantage à sens unique. Le 47eme joueur mondial a perdu deux services, à 1-1 puis à 2-4. La tête de série n°2 n'en demandait pas tant et elle a conclu sur sa première balle de match (6-2). Une rencontre qui a enfin pris fin alors qu'il était 4h55 du côté d'Acapulco ! Du jamais vu...



ACAPULCO (Mexique, ATP 500, dur extérieur, 1 618 808€)

Tenant du titre : Alexander Zverev (ALL)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Paire (FRA)

Hernandez (MEX, WC) - Andujar (ESP, PR)

Lopez (ESP) - Nishioka (JAP, Q)

Fritz (USA, n°7) bat Mannarino (FRA) : 6-3, 6-3



Nadal (ESP, n°4) - Kudla (USA, LL)

Kozlov (USA, LL) bat Dimitrov (BUL) : 7-6 (8), 5-7, 6-3

Lajovic (SER) bat Korda (USA) : 6-4, 4-6, 7-5

Paul (USA) - Berrettini (ITA, n°5)



Carreno Busta (ESP, n°8) bat Otte (ALL, Q) : 6-2, 6-4

Millman (AUS) - Giron (USA)

Wolf (USA, Q) - Sonego (ITA)

Djere (SER) - Tsitsipas (GRE, n°3)



Norrie (GBR, n°6) - Altmaier (ALL, Q)

Isner (USA) bat Verdasco (ESP, WC) : 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3)

Gojowczyk (ALL, LL) bat Nakashima (USA) : 6-4, 6-4

A.Zverev (ALL, n°2) bat Brooksby (USA) : 3-6, 7-6 (10), 6-2