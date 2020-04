Tennis : Andy Murray remet en cause la saison sur terre battue

Reprogrammé, Roland-Garros aura-t-il lieu en 2020 ? Ce n'est pas sûr du tout. Alors que le monde du tennis est dans l'attente face à la pandémie de Covid-19, plusieurs voix ont déjà exprimé leur avis sur la tenue du Grand Chelem parisien à l'automne.

Et le pessimisme est partagé par ces acteurs. Andy Murray est le dernier à avoir pris la parole. Dans une interview accordée à CNN, le Britannique a annoncé que son état de santé ne l'empêchait pas de jouer sur terre battue. Mais il doute sérieusement que la saison sur ocre puisse avoir lieu à l'automne comme c'est pour le moment envisagé. « Je jouerai sans aucun doute sur la terre battue, si c’est possible. Mais je suis sceptique sur le fait que ce soit possible » a avoué l'ancien numéro 1 mondial qui souffre de la hanche depuis de longs mois.

"Most people I've spoken to have had some sort of symptoms and felt a little bit sick."@andy_murray spoke to @chrissymacCNN about life under lockdown and his hopes for the tennis season.