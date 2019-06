Stuttgart: Pouille impuissant face à Struff

Tombeur du Russe Daniil Medvedev, tête de série n°3 au tour précédent, le Française Lucas Pouille n'a pas su confirmer en quarts de finale du tournoi de Stuttgart, où le protégé d'Amélie Mauresmo s'incline contre Jan-Lennard Struff (6-4, 6-4).

Une défaite en à peine plus d'une heure (1h09) pour le vainqueur 2017 qui, alors qu'il a concédé son engagement à deux reprises (une fois par set), n'aura pas été en mesure de s'emparer une seule fois du service de l'Allemand, ni même d'ailleurs se procurer la moindre balle de break contre un adversaire, qui confirme ses bonnes sensations, après son 8e de finale à Roland-Garros. Struff portera avec son compatriote Dustin Brown, vainqueur d'Alexander Zverev, les couleurs de l'Allemagne dans le dernier carré en affrontant l'Italien Matteo Berrettini, qui a dominé dans le même temps l'Américain Denis Kudla (6-3, 6-3), qui était lui-même venu à bout de Gaël Monfils.

Unreal lob... better winner!



Matteo Berrettini turning it ON in Stuttgart #MercedesCup pic.twitter.com/6J4KjCsism