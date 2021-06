Stuttgart : Cilic gagne son premier tournoi depuis trois ans, Auger-Aliassime battu pour la 8eme fois fois en... 8 finales

19eme titre pour Cilic

STUTTGART (Allemagne, ATP 250, gazon, 618 735€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Humbert (FRA, n°6) :

Huitièmes de finale

Humbert (FRA, n°6)

1er tour

Humbert (FRA, n°6)

Chardy (FRA)

Simon (FRA)

Mannarino (FRA, n°7)

Le jeune Canadien disputait dimanche sur le gazon de Stuttgart sa huitième finale sur le circuit après celle perdues cette saison à Melbourne, l'année dernière à Cologne, Marseille et Rotterdam et en 2019 à Stuttgart (déjà), Lyon et Rio. Décidément maudit, il n'a pas connu davantage de réussite que lors de ses sept première opportunités. Dimanche, pour sa deuxième occasion sur l'herbe allemande, deux ans après sa défaite face à Matteo Berrettini à l'issue d'un match très serrée (victoire 6-4, 7-6 de l'Italien),Le géant croate de 32 ans s'est imposé sur un score presque identique (7-6, 6-3) à celui de la finale de 2019. Aujourd'hui 47eme au classement (il figurait dans le Top 3 il n'y a pas si longtemps que ça encore), Cilic aurait même pu s'éviter autant de problèmes dans le premier set, qu'il a finalement enlevé au jeu décisif (7-2), s'il avait su convertir la balle de set qu'il s'est procuré à 6-5 pour lui. Il a dû finalement attendre davantage pour remporter cette première manche. Dans la deuxième, en revanche, le vainqueur de l'US Open 2014 a déroulé, non sans avoir breaké une nouvelle fois le 21eme au classement, à 4-3.bat Auger-Aliassime (CAN, n°3) : 7-6 (2), 6-3bat Rodionov (AUT, WC) : 6-3, 1-0, abandonbat Querrey (USA) : 6-4, 7-5bat Shapovalov (CAN, n°1) : 7-5, 7-6 (3)bat De Minaur (AUS, n°4) : 3-6, 6-3, 7-6 (4)bat7-6 (5), 7-6 (8)bat Stricker (SUI, WC) : 6-7 (4), 7-6 (4), 6-3bat Lopez (ESP) : 6-2, 6-7 (2) 6-3bat Basilashvili (GEO, n°5) : 6-3, 6-2bat Thompson (AUS) : 6-7 (8), 6-3, 6-4bat Gojowczyk (ALL, Q) : 5-3, abandonbat Hanfmann (ALL, WC) : 7-6 (9), 6-2bat Harris (AFS) : 6-3, 7-6 (4)bat Duckworth (AUS, Q) : 6-4, 7-6 (7)bat Hurkacz (POL, n°2) : 7-6 (5), 7-6 (5)- Byebat Popyrin (AUS) : 6-4, 6-4bat Molleker (ALL, WC) : 7-5, 6-3bat Brown (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)- Byebat Pella (ARG) : 6-3, 6-4bat Koepfer (ALL) : 2-6, 6-3, 6-2bat Ivashka (BIE, LL) : 5-7, 6-4, 6-2bat Fucsovics (HON) : 6-3, 6-1bat: 6-4, 6-4bat: 6-4, 7-5- Byebat: 6-3, 6-2bat Celikbilek (TUR, Q) : 6-4, 6-1bat Albot (MOL, Q) : 7-6 (4), 7-6 (5)- Bye