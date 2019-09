St-Pétersbourg: Cinquième finale de suite pour Medvedev !

Daniil Medvedev ne s'arrête plus. Après son fol été nord-américain, où il aura disputé quatre finales consécutives, dont celle de l'US Open, le Russe enchaîne par une nouvelle finale devant son public, à Saint-Pétersbourg.

En demi-finale, le nouveau n°4 mondial a dominé la surprise du tournoi, le Biélorusse Egor Gerasimov (7-5, 7-5), qui restait lui aussi sur une drôle de série: sept victoires en huit jours, dans deux pays différents, en comptant la Coupe Davis et les qualifications.

En finale dimanche, Medvedev, qui n'a pas perdu un set de la semaine, affrontera le Croate Borna Coric.

Daniil Medvedev is not human



Seriously how does he do this?!@DaniilMedwed #FormulaTX pic.twitter.com/4lEzhNevjO