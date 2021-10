Sofia : Sinner garde sa couronne à Sofia aux dépens de Monfils

Un record vieux de 45 ans pour Sinner



Et de trois pour Jannik Sinner ! Le prodige italien (20 ans) a glané ce dimanche à Sofia son troisième titre de l’année après le Great Ocean Road Open et Washington, le quatrième en carrière (hors Next Gen). Il conserve ainsi son trophée acquis dans la capitale bulgare l’an dernier au détriment de Vasek Pospisil. Cette année, c’est Gaël Monfils qui a été impuissant sur la dernière marche. Une victoire en deux manches (6-3, 6-4) pour la tête de série numéro 1, comme à chaque tour dans le tournoi. Le joueur tricolore qui disputait sa première finale depuis plus d’un an et demi a été plongé d’entrée dans le dur. Il a été breaké d’entrée, voyant ainsi Sinner prendre son envol dans un premier set qualifiable de balade de santé.Ce dernier a su serrer le jeu en écartant deux balles de débreak à 4-2 avant de se rassurer en empochant la première manche en 40 minutes. Ce fût ses seules frayeurs de la rencontre tandis que Gaël Monfils a payé un nouveau début de set trop tendre quelques minutes plus tard. Un deuxième et dernier break contre lui dans cette finale qui aura donné raison à un Italien implacable derrière ses engagements (21/24 points gagnés au service dans le deuxième set). Les jeux blancs ont fusé et Jannik Sinner n’a jamais été rattrapé par « La Monf ». Le natif de San Candido devient le premier joueur italien à conserver un titre ATP depuis 1976 et le doublé de Paolo Bertolucci à Florence. De son côté, Gaël Monfils pourra se consoler d’avoir retrouvé de très bonnes sensations. De bon augure pour la dernière ligne droite de la saison.batbat Krajinovic (SER, n°5) : 6-3, 7-5bat Giron (USA) : 7-5, 6-0bat Duckworth (AUS) : 7-6 (4), 6-4bat Majchrzak (POL, LL) : 6-3, 4-6, 6-3bat Millman (AUS, n°8) : 6-4, 6-2bat Mager (ITA) : 6-2, 6-2bat Gerasimov (BIE, Q) : 6-2, 7-6 (3)bat: 6-4, 6-4bat Kuzmanov (BUL, WC) : 7-5, 6-1bat Djere (SER) : 6-3, 6-0bat Marchenko (UKR, Q) : 5-7, 7-6 (0), 6-3bat De Minaur (AUS, n°3) : 7-6 (5), 7-6 (2)bat Kecmanovic (SER) : 7-6 (3), 6-3: forfait- Byebat Pospisil (CAN) : 5-7, 7-6 (8), 6-3bat Ruusuvuori (FIN) : 3-6, 6-4, 6-4bat Davidovich Fokina (ESP, n°7) : 6-4, 7-5- Byebat Musetti (ITA) : 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3bat Martinez (ESP, Q) : 7-6 (5), 6-3bat Lazarov (BUL, WC) : 6-0, 6-3bat M.Ymer (SUE) : 6-2, 6-4bat Seppi (ITA, Q) : 6-4, 6-2bat Munar (ESP) : 6-7 (2), 6-1, 6-4- Byebat: 6-3, 6-2bat Andreev (BUL, WC) : 7-6 (7), 6-4bat Andujar (ESP) : 6-4, 6-3- Bye