Stefanos Tsitsipas n'a pas été gâté par le tirage au sort du Masters 1000 de Shanghai avec un premier match (le deuxième tour puisqu'il était exempt du premier) contre Felix Auger-Aliassime. Et le Grec a dû puiser dans ses réserves pour s'imposer en deux jeux décisifs 7-6 (3), 7-6 (3) et plus de deux heures de jeu.

En huitièmes de finale, Tsitsipas retrouvera le Polonais Hubert Hurcacz tombeur de Gaël Monfils.