Shanghai: Tsitsipas rejoint 'Djoko' dans la douleur

Le choc aura bien lieu entre le n°1 mondial Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas, la tête de série n°6 du Masters 1 000 de Shanghai. Mais le Grec a dû s'employer pour arriver à ses fins et dominer au stade des 8e de finale le Polonais Hubert Hurkacz (36e mondial). Tsitsipas aura été poussé dans un combat en 3 manches (7-5, 3-6, 7-6 [5]) et long de plus de 2 heures de jeu (2h13).

Les 2 précédentes oppositions entre les 2 joueurs ont toujours eu pour cadre un Masters 1 000 : 'Djoko' reste sur un succès cette année en finale à Madrid (6-3, 6-4), alors que Tsitsipas l'avait dominé l'an passé au Canada (6-3, 6-7, 6-3).