Shanghai: Murray cède contre Fognini après 3h de combat

Andy Murray a livré un énorme combat à Fabio Fognini, ce mardi, au 2e tour du Masters 1000 de Shanghai. L'Ecossais a servi deux fois pour le match, à 5-4 puis à 6-5 dans le troisième set, avant de s'incliner au bout de 3h09 de jeu (7-6 [4], 2-6, 7-6 [2]). Les deux hommes ont eu un échange un peu houleux en fin de match, après une balle où Fognini a crié pendant un point. Le fantasque italien a donc fini par avoir le dernier mot, et affrontera le vainqueur de Fritz-Khachanov en huitièmes de finale...

