Shanghai: Murray, 29 mois plus tard

Andy Murray a décroché ce lundi à Shanghai sa première victoire en Masters 1000 depuis mai 2017. Opposé au 1er tour à l'Argentin Juan Ignacio Londero, issu des qualifications, l'Ecossais s'est fait violence pour l'emporter en trois sets (2-6, 6-2, 6-3).

L'ancien n°1 mondial, redescendu très bas au classement après ses problèmes à la hanche (289e cette semaine), sera opposé au prochain tour à l'Italien Fabio Fognini, tête de série n°10 du tournoi.

