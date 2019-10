Shanghai: Medvedev domine Zverev en finale

Daniil Medvedev, titré cet été à Cincinnati, a remporté son deuxième Masters 1000 consécutif en dominant Alexander Zverev, ce dimanche, à Shanghai.

Si le premier set a été accroché, le Russe, n°4 mondial, s'est facilement imposé en deux manches à l'arrivée (6-4, 6-1) pour signer son 29e succès en 32 matches depuis le début du mois d'août.

C'est le quatrième titre de la saison pour Medvedev, qui s'empare de la 3e place à la Race, aux dépens de Roger Federer.

The Great Wall of China! @DaniilMedwed wins a second Masters 1000 in a row - taking down Zverev 6-4 6-1 in Shanghai #RolexSHMasters pic.twitter.com/xBIXCKYPlk