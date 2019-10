Shanghai: Federer s’en sort contre Goffin

Bousculé par David Goffin jeudi à Shanghai, Roger Federer, qui a dû sauver cinq balles de set dans la première manche, a fini par l’emporter en près de deux heures face au Belge (7-6[7], 6-4), qu’il avait facilement écarté le mois dernier à l’US Open, également en huitièmes de finale.

Il attend désormais l’issue du duel entre Alexander Zverev et Andrey Rublev pour connaître l’identité de son adversaire en quarts de finale du Masters 1000 chinois. Le 87e de sa carrière, rien que ça...

Federer finds a way in Shanghai @rogerfederer makes his 87th (!!) ATP Masters 1000 quarter-final after defeating Goffin at the #RolexShMasters



: @TennisTV pic.twitter.com/38t0HjhosX