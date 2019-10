Shanghai: Berrettini écarte Thiem

Matteo Berrettini a pris le meilleur sur Dominic Thiem (7-6 [8], 6-4), ce vendredi, en quarts de finale à Shanghai.

Après sa demi-finale à l'US Open, l'Italien de 23 ans, grande révélation de la saison, s'offre ainsi la première demi-finale de sa carrière en Masters 1000, qu'il disputera samedi contre l'Allemand Alexander Zverev.

Au passage, Berrettini se replace à la 8e place à la Race, en position de se qualifier pour le Masters en fin d'année.

