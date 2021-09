Saint-Tropez : Bonzi remporte son quatrième titre et grimpe au 85eme rang mondial

🔥 @BenjaminBonzi a remporté la première édition du tournoi de Saint-Tropez, son 4⃣e titre en Challenger en 2021 !

On n'arrête plus Benjamin Bonzi (25 ans). C'est probablement ce qu'a dû penser Jo-Wilfried Tsonga en remettant dimanche le trophée au jeune joueur français qui monte après son nouveau titre, à Saint-Tropez.- tous remportés cette saison et tous sur le circuit Challenger - a profité en finale de l'abandon de son adversaire australien Chris O'Connell, 126eme au classement, alors que le Gardois, mené un set à rien, venait tout juste de recoller à une manche partout. Une victoire par jet de l'éponge qui n'enlève rien à l'excellent parcours de celui qui aurait intégré le tableau final de l'US Open (il s'est incliné au deuxième tour des qualifications) si Milos Raonic, finalement bien forfait, avait décidé de renoncer dans les temps. Sur sa route dans le Var pour la première édition du tournoi, Bonzi a ainsi écarté tour à tour ses compatriotes Bourgue, Jacquet, Couacaud et Grenier. Alors, certes, il aurait préféré boucler le tournoi d'une autre manière ("Je suis content d’avoir gagné mais j’aurais préféré que ça finisse autrement.) MaisEt à l'aube de ces deux prochains rendez-vous, à Cassis cette semaine et à Rennes la semaine suivante, de nouveau sur le circuit Challenger,De nouveau tête de série numéro 1 du tournoi de Cassis - il l'avait déjà été à Saint-Tropez - "La Bonze" se réjouit de ce nouveau bond dans la hiérarchie, sans pour autant se voir trop beau ni fanfaronner. Sa marque de fabrique."C’est cool mais cela fait deux ans que je ne mets plus d’objectif de classement et c’est comme ça que j’avance. Je suis content de grimper mais je ne veux pas me mettre de nouveau la pression avec ça", avoue l'intéressé dans La Dépêche, sans cacher qu'il"Ce déclic, il va bien falloir y penser un moment, en effet. Je joue beaucoup de Challengers car ce sont les seuls tournois sur dur actuellement. Après Rennes, j’irai au Kazakhstan sur un Grand Prix et l’idée est que je joue très vite davantage de tournois de ce niveau." Si en plus, il peut y faire le même malheur que sur le circuit Challenger et continuer de grimper dans le classement, ce sera tout bénef.