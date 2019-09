Battu en quart de finale du dernier US Open par Daniil Medvedev, Stan Wawrinka a décidé de déclarer forfait pour le tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg qui débutera ce lundi. Selon des médias locaux, le joueur suisse est touché à une jambe, sans plus de précisions. Les deux premières têtes de séries du tournoi seront locales, avec Daniil Medvedev et Karen Khachanov.