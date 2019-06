's-Hertogenbosch: Mannarino et Gasquet arrêtés en situation critique

Les demi-finales de Richard Gasquet et Adrian Mannarino ont toutes les deux été interrompues à un très important samedi, à cause de la pluie, et elles ne reprendront que dimanche (à 11h) au tournoi de 's-Hertogenbosch.

Mannarino, opposé à Borna Coric, était proche de l'exploit puisqu'il avait un mini-break d'avance (3-2) dans le jeu décisif du troisième set (4-6, 6-3, 6-6).

Gasquet, lui, était mené un set à zéro par Jordan Thompson et celui-ci servait même pour le match, mais le Français avait une balle de débreak à 30-40 (7-5, 5-3). La finale aura donc lieu ensuite, après la finale dames entre Kiki Bertens et Alison Riske.