's-Hertogenbosch: Gasquet battu en trois points, Mannarino s'offre Coric

Richard Gasquet et Adrian Mannarino, tous deux stoppés samedi soir par la pluie, ont connu des fortunes diverses ce dimanche matin en demi-finales du tournoi de 's-Hertogenbosch.

Renvoyé au vestiaire alors qu'il avait une balle de débreak, à 7-5, 5-3, 30-40, Gasquet a perdu les trois points qu'il a disputés lors de la reprise pour offrir le match à Jordan Thompson. Un coup dur pour le Biterrois qui perd ainsi son titre, et va quitter le Top 50 du classement ATP lundi.

En revanche, Mannarino a réussi à conclure face à Borna Coric (4-6, 6-3, 7-6 [4]), et ajoute le 14e joueur mondial à son tableau de chasse de la semaine (De Bakker, Verdasco, Goffin). Le gaucher tricolore, sur ce gazon qu'il affectionne, va disputer plus tard ce dimanche la septième finale de sa carrière, contre Thompson.

See you again later, Adrian @AdrianMannarino reaches the 7th ATP final of his career, beating Coric 4-6 6-3 7-6(4) - faces Jordan Thompson later today #LibemaOpen pic.twitter.com/gEPl3zrwlP