Rotterdam: Tsonga enchaîne bien 

De retour dans un tournoi de Rotterdam qu'il avait remporté en 2017, Jo-Wilfried Tsonga enchaîne après la conquête de son 10e titre en carrière à l'Open Sud de Montpellier. Opposé ce mardi au qualifié italien Thomas Fabbiano, 86e joueur mondial, le Manceau n'a pas tremblé pour s'imposer en 2 manches sèches (6-1, 6-4) et à peine plus d'une heure de jeu (1h06). Intouchable pour son modeste adversaire dans le premier acte, grâce notamment à sa mise en jeu (12 aces)... et aussi parfois de l'inspiration au filet, Tsonga va se contenter de placer l'accélération qu'il faut en breakant dans le second set à 4 jeux partout pour décrocher sans ciller sa qualification en 8e de finale.

Ils seront avec Gaël Monfils, opposé dans la journée à Andreas Seppi, 2 Français à ce stade de la compétition : Tsonga, en quête d'une 6e victoire de rang, peut envisager a priori son prochain match avec sérénité face au Néerlandais Tallon Griekspoor, bénéficiaire d'une wild-card et vainqueur surprise de Karen Khachanov, tête de série n°2 (3-6, 6-3, 6-2).