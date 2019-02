Rotterdam: Monfils se hisse en quarts

Demi-finaliste la semaine dernière à Sofia, Gaël Monfils poursuit sur sa lancée cette semaine à Rotterdam où le Parisien a décroché son billet pour les quarts de finale.

Malgré la perte du premier set, "La Monf" a eu le dernier mot face à l'Italien Andreas Seppi, après 1h35 de jeu (4-6, 6-1, 6-3).

Monfils ne rejouera pas avant vendredi, et sera opposé à Mikhail Kukushkin ou au vainqueur de Dzumhur-Tsitsipas.

Too good, Gaël @Gael_Monfils recovers from a set down to move into the quarters, defeating Seppi 4-6 6-1 6-3. #abnamrowtt pic.twitter.com/YrzePhs7W8