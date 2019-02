Rotterdam: Medvedev stoppe Tsonga

C'était le duel des invaincus qui allait désigner le prochain adversaire de Gaël Monfils dans le dernier carré de ce tournoi de Rotterdam. Daniil Medvedev (n°5) et Jo-Wilfried Tsonga avaient abordé cette semaine en terre néerlandaise en pleine confiance puisqu'auréolés l'un comme l'autre d'une victoire à Sofia pour le premier et à Montpellier pour le second. Un vrai test pour Tsonga tant son adversaire russe maîtrise son sujet en ce début d'année : 14 victoires pour 2 défaites concédées face à un Kei Nishikori tout aussi brûlant en 2019 et Novak Djokovic, qui lui a barré la route sur le chemin de son sacre à l'Open d'Australie.

Bref, un Medvedev (22 ans) très au point qui, comme en demi-finale à Brisbane, début janvier (7-6, 6-2), n'a encore une fois eu besoin que de 2 sets et 1h32 (6-4, 6-2) pour écarter un Tsonga lui en phase de reconstruction, après sa dernière saison gâchée par les blessures. Le Manceau a cédé sans jamais vraiment menacé un adversaire solide de bout en bout, à l'image de ces 2 seules balles de break défendues en début de seconde manche. Avec autorité.